Giustizia, Nesta: riforma Cartabia? Servono strutture adeguate

Roma, 17 nov. (askanews) - "La finalità della riforma Cartabia è quella di deflazionare il carico processuale però indubbiamente se non ci sono le strutture adeguate per conseguire tale finalità

l'obiettivo non potrà esser raggiunto. La previsione è che entro il 2026 si debba ridurre il carico dei processi civili del 40 per cento e di quelli penali nella misura del 25 per cento. E' un obiettivo ambizioso, ma credo che stando così le cose, con la carenza di organico, sia per quanto concerne i giudici ed il personale amministrativo, in difetto di strutture adeguate dove poter svolgere la funzione giurisdizionale, questo obiettivo non potrà esser conseguito". Così ha detto il presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma, Paolo Nesta, ai microfoni di Askanews. Il legale è intervenuto al XIV congresso dei matrimonialisti italiani.