Giubileo, Papa Francesco in San Pietro davanti alla Porta Santa

Città del Vaticano, 24 dic. (askanews) - La solenne celebrazione in Vaticano per l'apertura della Porta Santa dà inizio al Giubileo. Nella Basilica di San Pietro la preparazione è cominciata con alcune letture, in diverse lingue, poi sono entrati i Cardinali che hanno sfilato davanti alla Porta Santa ancora Chiusa e hanno preso posto in vista dell'inzio della cerimonia. Papa Francesco è giunto nella Basilica Vaticana in sedia a rotelle per dare ufficialmente inizio all'Anno Santo ordinario della Speraza.