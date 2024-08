Giubileo, Aurigemma: pronti ad accogliere milioni di turisti e fedeli

Rimini, 23 ago. (askanews) - "Noi stiamo lavorando al meglio. C'è una stretta collaborazione dal governo nazionale, dalla Regione e dal comune per far ricevere milioni di turisti e per fare in modo che quest'anno giubilare sia un anno di riflessione, di speranza, accoglienza, integrazione per poter ricevere milioni di turisti, che verranno a seguire questo percorso religioso e per aprire le nostre comunità anche alle tante differenze che verranno a visitare questo luogo di culto che sono all'interno del comune di Roma ma anche della regione Lazio". Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio, a margine del Meeting di Rimini, intervenendo in un panel sul Giubileo 2025.