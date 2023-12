Giovani, Sciscioli: a Lampedusa proposte da protagonisti

Roma, 4 dic. (askanews) - "L'Italia chiamò. Il coraggio di essere protagonisti", questo il titolo della due giorni tenutasi a Lampedusa dove l'Agenzia Italiana per la Gioventù, promotrice dell'iniziativa, si è confrontata con i ragazzi dell'isola, tutti coinvolti in attività di formazione.

Presente anche il Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Michele Sciscioli:

"Le ragazze e i ragazzi di Lampedusa ci dimostrano come parlare di giovani generazioni che non hanno voglia di impegnarsi è un falso mito. Hanno invece dimostrato con la loro presenza e le loro proposte le richieste che vogliono essere protagonisti non solo del futuro ma anche del presente è far si che Lampedusa non venga tenuta solo presente per le emergenze o per le questioni che arrivano alla ribalta nazionale soltanto perchè c'è un problema. Mi hanno riempito il cuore, quindi con gli strumenti come Carta giovani nazionale e il Servizio civile universale cercheremo di dare loro sempre più attenzione per far sì che possano sì restare a Lampedusa ma anche andare fuori per poi tornare con competenze ed esperienza che daranno a Lampedusa un presente ed un futuro luminoso e positivo".