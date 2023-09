Giornate Trevi, Rigirozzo (Sorgenia): momento confronto prezioso

Roma, 25 set. (askanews) - "Portiamo il contributo di un'azienda di mercato, un operatore, il primo operatore del mercato libero totalmente privato in Italia, le Giornate di Trevi rappresentano un momento di confronto prezioso in questo momento tra istituzioni, operatori, accademia. Riteniamo che in questo momento di grande evoluzione per tutto il settore energetico sia fondamentale questo tipo di confronto".

Così Fabiana Rigirozzo, public affairs Sorgenia, intervenuta alla VII edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Italia, Wec Italia e Luiss School of Government.