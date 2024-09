Giornate Trevi, D'Aprile (Mase): non ingessare processo sviluppo

Roma, 19 set. (askanews) - "Abbiamo parlato di approcci integrati, di coinvolgimento delle giovani generazioni, sui temi fondamentali dell'energia e dell'economia circolare e dell'acqua. Il ministero è impegnato nella transizione ecologica e sui temi dell'economia circolare portando avanti le eccellenze che ci sono nel nostro paese ed è impegnato per la transizione energetica sulle rinnovabili. Ovviamente il regolatore deve accompagnare lo sviluppo tecnologico e di settore senza ingessare il progresso tecnologico con regole che siano di freno per lo sviluppo. E' la linea che noi stiamo cercando di seguire ormai da anni basata sulla robustezza e la conoscenza tecnologica e la competenza per poter seguire l'avanzamento tecnologico e non mettendo freni a quello che è lo sviluppo".

Lo dichiara Laura D'Aprile, capo dipartimento per lo sviluppo sostenibile del Mase, intervenuta nei lavori delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi, promosse da Globe Italia e WEC Italia in collaborazione con Luiss School of Government, AICP - Associazione Italiana dei Collaboratori Parlamentari e Askanews.