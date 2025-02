Giornata nazionale merito: formazione per valorizzare le competenze

Milano, 7 feb. (askanews) - L'Italia ha ancora molta strada da fare nella valorizzazione del merito: ultima tra 12 paesi europei, si ferma a uno score di 27 punti su 100. Lontanissima dalla Finlandia, capolista con 66 punti, e ben distanziata dalla Spagna che è penultima con 36. I gap maggiori si registrano su pilastri come libertà, regole, trasparenza e attrattività per i talenti. A mettere in fila i numeri il Report Meritometro 2024, presentato nel corso della Giornata nazionale del Merito, organizzata dal forum della Meritocrazia ETS in collaborazione con Deloitte.

"Le competenze in Italia esistono, il compito nostro è di valorizzarle. Investire nella formazione dei nuovi ragazzi. Una formazione sia in aula sia al lavoro. E soprattutto la valorizzazione passa da premiare il merito e da un concetto di meritocrazia come fattore chiave per la crescita delle persone e della società che investe nelle persone. In Deloitte valorizziamo il merito offrendo un percorso di crescita professionale attraverso un percorso che porti loro a livelli professionali sempre più elevati".

L'ascolto e l'inclusione sono fattori di crescita della meritocrazia. L'Italia ha fatto passi avanti per gli aspetti legati alle pari opportunità, +3,23 punti, e per qualità del sistema educativo, +1,4 punti. Ma tanto c'è ancora da fare.

Maria Cristina Origlia, presidente Forum della Meritocrazia. "Il Genius loci in Italia non manca. Il problema è che abbiamo un sistema generale che non riesce a valorizzare le persone e a investire attraverso la formazione. E a riconoscere il merito di coloro che investono nello studio e si impegnano da un punto di vista professionale. Che cosa fare? Rendere più attrattivo il nostro paese, i nostri ecosistemi territoriali e le nostre aziende con policy che devono essere integrate e con una evoluzione della governance delle aziende che diventando più meritocratiche possano diventare più attrattive per italiani e stranieri. Il punto è favorire la circolarità dei talenti".

La Giornata si è chiusa con il lancio del Forum della Meritocrazia Award 2025-2026, dedicato alle organizzazioni che si impegneranno per costruire una governance all'insegna del merito.