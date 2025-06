Giornata Mondiale dell'Ambiente, il report WWF su plastiche e rischi

Roma, 4 giu. (askanews) - In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, il 5 giugno, il WWF ricorda quanto la plastica sia una minaccia, anche per la salute umana e lancia, nell'ambito della campagna Our Future, il documento "Oltre la plastica: il peso nascosto dell'inquinamento", con un'analisi sui rischi legati a questo materiale, non solo per l'ambiente.

Dalla sua diffusione su larga scala negli anni '50, la plastica è ovunque: ma degli oltre 9 miliardi di tonnellate prodotti finora, solo una minima parte è stata riciclata, ricorda l'associazione ambientalista. Una produzione che non accenna a diminuire, con più di 410 milioni di tonnellate, prevalentemente da fonti fossili, che ogni anno vengono immessi sul mercato.

La plastica, secondo i dati del WWf, rappresenta l'80% dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e costiero del Mediterraneo, di cui la metà è rappresentata da plastica monouso. E negli ultimi anni è cresciuta la preoccupazione per le implicazioni sanitarie legate alla presenza di plastica nell'ambiente, in particolare sotto forma di micro e nanoplastiche (MNP). Particelle che si accumulano negli ecosistemi naturali e possono infiltrarsi in acqua, aria, suolo fino a entrare nella catena alimentare e negli organismi viventi, con conseguenze per ciò che mangiamo e respiriamo.

Il WWF ha da tempo lanciato l'iniziativa "No Plastic in Nature", con l'obiettivo di fermare la dispersione di plastica nell'ambiente entro il 2030. In particolare si chiede ai governi internazionali un passo decisivo verso l'adozione di un Trattato globale giuridicamente vincolante contro l'inquinamento da plastica, in vista della nuova sessione di negoziati Onu a Ginevra dal 5 al 14 agosto. E all'Italia l'adozione di politiche coerenti con gli obiettivi europei e globali, e il rafforzamento di misure tra cui l'estensione della raccolta differenziata ai settori ad alto consumo di plastica, l'attuazione della Plastic Tax e la piena applicazione della Legge Salvamare.