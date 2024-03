Roma, 21 mar. (askanews) - Le migliaia di persone intervenute al Circo Massimo a Roma alla manifestaizone in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata dall'Associazione Libera hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare le persone che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata, i cui nomi sono stati letti sul palco.

"Bisognerebbe dire a quelli che sono dietro il palco, molti sono politici 'trasversali' che devono stare qui e non a parlare lì perché qui stiamo parlando dei nomi delle vittime innocenti della violenza criminale mafiosa - ha detto dal palco il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti - non nascondetevi lì dietro, venite qui davanti. Ora facciamo un minuto di silenzio per concentrarci, perché quei nomi sono la vita. Loro sono morti e noi dobbiamo essere persone più vive. Nella nostra testa e nel nostro cuore li sentiamo, dal palco vedo ancora il corteo che sta arrivando. Siamo venuti tutti qui, per i vostri cari che sono stati assassinati dalla violenza criminale mafiosa e quelli che sono dietro, vadano in mezzo alla gente".