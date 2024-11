Gioco pubblico, Rosato (Azione): "Le norme siano uniformi"

Roma, 8 nov. (askanews) - "La regolamentazione del gioco pubblico deve tenere conto che l'alta tassazione facilita l'evasione e che le norme non possono cambiare da comune a comune. Lo Stato deve mettere gli strumenti per il contrasto alla ludopatia con norme che siano uniformi sul territorio nazionale". Lo ha detto l'onorevole Ettore Rosato, vicesegretario nazionale di Azione, intervenuto in un talk, il format di The Watcher Post.

"Il gioco online - ha continuato - ha cambiato tutto perché si possono spendere molti soldi passando da un sito all'altro. Bene la previsione del registro di autoesclusione, che potrebbe tornare utile anche per il gioco fisico trovando le giuste norme nel rispetto dei molti esercizi commerciali che vivono grazie alle concessioni. Come esistono i concessionari del tabacco che rispettano già delle regole, possono esistere quelli per il gioco senza per forza far incidere la direttiva sulle distanze".