Giocattoli e prima infanzia in fiera: Toys and Baby Milano

Milano, 13 mag. (askanews) - Giochi e giocattoli, ma anche tanti prodotti per la prima infanzia, oltre a materiale per feste, party, cartoleria. In Fiera Milano va in scena la settima edizione di Toys and Baby, evento b2b organizzato dal Salone internazionale del Giocattolo insieme ad Assogiocattoli, che guarda ai più piccoli da molteplici prospettive e che, con numeri in costante crescita, lavora per il rilancio del comparto. "È la migliore edizione di sempre - ha detto ad askanews Claudio Borella, presidente del Salone internazionale del Giocattolo - in termini di numeri di espositori e di metri quadri occupati. Con il cambiamento del nome abbiamo portato a bordo ancora più prima infanzia che ha occupato un grande parte degli spazi e che sta portando tanti visitatori in più. Tutte le aziende si sono date da fare per creare una manifestazione già viva e più bella. Sembra che il mercato di stia riprendendo dopo una fase di stanca".

Oltre duecento le aziende che partecipano alla fiera, in rappresentanza dell'intera filiera, che ora è arrivata ad abbracciare anche i prodotti per la prima infanzia come culle o carrozzine, fasciatoi, seggioloni o marsupi, pappe e abbigliamento. Insomma un'offerta che guarda in maniera molto più ampia al mondo delle famiglie con figli piccoli. "Toys and Baby Milano - ha aggiunto Borella - ha come scopo quello di creare opportunità di business e in questo senso l'unione più rafforzata di questi due settori ha creato più opportunità sia alle aziende che ai clienti di allargare il proprio panorama anche in funzione dell'evoluzione che effettivamente sta avendo il mercato".

Toys and Baby Milano vuole anche proporsi come strumento di comunicazione e aggiornamento professionale per tutti i soggetti coinvolti e punta a un'evoluzione costante, guidata soprattutto dai contenuti, con anche un'edizione online con approfondimenti speciali. "Questo evento - ha concluso il presidente di Assogiocattoli, Gianfranco Ranieri - è alla settima edizione e rappresenta un momento fondamentale di incontro fra le aziende, soprattutto le piccole aziende che hanno bisogno di presentarsi, di far conoscere i loro prodotti, e il mercato con gli operatori professionali, che sono quelli che saranno quelli che selezioneranno, sceglieranno e aiuteranno tutte le nostre aziende a proporre delle novità che dovranno essere in primo luogo sicure per i bambini".

Nel nuovo grande padiglione fieristico di oltre 16.000 mq Toys and Baby Milano mette in contatto tra loro le aziende e migliaia di buyer da ogni parte del mondo, con la volontà di testimoniare anche l'importanza di un'offerta sempre più variegata per le famiglie e i bambini.