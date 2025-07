Ginevra Panzeri al Giffoni, la giovanissima promessa dell'automobilismo

Giffoni, 31 lug. (askanews) - Sedici anni appena, Ginevra Panzeri è la promessa dell'automobilismo italiano che sta lasciando il segno nel mondo delle monoposto. In febbraio 2025 ha partecipato al campionato F4 Winter Series, piste di prim'ordine e molto tecniche in Spagna; a Motorland Aragòn ha chiuso al 19° posto sotto la pioggia su 36 partenti, a Barcellona ha conquistato il suo primo Female Trophy, confermandosi come una delle giovani più in vista di una nuova generazione di donne che entrano in contesti tradizionalmente maschili, come il motorsport.

"Sono Ginevra, ho sedici anni, sono un pilota di Formula E4 e kart 125 monomarcia, ho cominciato da poco, da un anno circa con il team AKM, ho scelto la Formula4": Ginevra lo racconta dal Giffoni Film Festival: corre nella blasonata scuderia AKM Motorsport, realtà di riferimento guidata da Marco Antonelli, padre del pilota F1 Andrea Kimi Antonelli. Ha preso parte al primo appuntamento stagionale dell'E4 Championship al circuito Paul Ricard sarà nuovamente in pista con AKM Motorsport nelle gare del Mugello e Monza.

Ha accettato di esordire nelle competizioni in monoposto, nonostante la scarsa esperienza a livello kartistico professionale, categoria dove tutti i piloti iniziano giovanissimi. "Il simulatore aiuta tantissimo perché io non avendo esperienza nei kart con il simulatore a casa imparo tantissimo; si possono fare sempre nuove cose e arrivare in alto", spiega.

Al Giffoni, Ginevra è andata a presentare l'anteprima europea di "Grand Prix", film che uscirà in Italia l'11 settembre. Racconta la storia di una giovane donna che sogna di diventare pilota professionista e lotta per emergere. Praticamente la sua storia, esempio di quella determinazione femminile che il film vuole celebrare. Perché come dice lei, "Sento la responsabilità di rappresentare non solo me stessa, ma anche tutte le ragazze che vogliono avvicinarsi al motorsport. Ogni curva, ogni gara è un passo verso quel futuro che immagino da sempre, e sono pronta a lottare per conquistarlo".