Giappone, test su treno a levitazione magnetica che arriva a 500 km/h

Tsuru, 21 ott. (askanews) - Nelle immagine il test su un nuovo treno giapponese. A Tsuru, lo scorso 16 ottobre, giornalisti e pochi altri partecipanti hanno potuto sperimentare il viaggio su un treno Maglev, che può raggiungere una velocità superiore ai 500 chilometri all'ora. Si prevedeva che entrassero in servizio collegando Tokyo e Nagoya, nel Giappone centrale, nel 2027, ma la data è stata posticipata al 2034 o più tardi. L'obiettivo è quello di creare un "sistema duale" con l'attuale rete di treni proiettile, ha dichiarato Daisuke Kumajima di JR Central, l'operatore del progetto, che per ora rimane una linea di prova. Si tratta di una linea ad alta velocità per passeggeri a levitazione magnetica, un progetto a lungo rimandato a causa dell'opposizione degli ambientalisti.

Con tratte che attraversano tutto il Paese, i celebri treni "proiettile" Shinkansen, in funzione da 60 anni, raggiungono la velocità di 320 chilometri all'ora, non la più veloce del mondo (li ha superati la Cina).

Ma il muso aerodinamico e gli interni spaziosi, così come la loro pulizia, rimangono un simbolo dell'abilità ingegneristica giapponese e dell'attenzione ai dettagli. Intanto, si prevede che i treni proiettile senza conducente potrebbero essere introdotti a partire dalla metà degli anni 2030.