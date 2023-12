Giansanti: Serpieri costruì l'Italia agricola del futuro

Roma, 6 dic. (askanews) - "Sono 100 della Legge Serpieri e oggi non è solo un momento di celebrazione su quello che fu ed è stato. Ma deve essere lo stimolo su tutto quello che dobbiamo fare. Il prof. Serpieri 100 anni fa costruì l'Italia agricola del futuro, grazie a lui oggi abbiamo un sistema produttivo che ha dato sicurezza e certezza al nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, intervenendo al convegno '100 anni della legge Serpieri. Modernità e attualità della legge', organizzato dal Masaf proprio nella Sala Serpieri di Palazzo della Valle.

"Oggi l'Italia agricola - ha aggiunto - è il primo comparto dell'economia economica dell'Italia. In questa dimensione, credo che la lezione più importante sia quella di costruire modelli e idee. Da una parte oggi l'Italia è un grande Paese agricolo ma anche un grande paese che sta mantenendo forte le sue tradizioni e la sua capacità di essere innovativa. L'unione tra tradizione e innovazione credo sia la ricchezza più importante che il Serpieri ci lascia oggi. In questa dimensione oggi il recupero delle aree forestali come luogo di inclusione, come luogo di produzione, come luogo economico, come luogo ambientale, io credo che in quella dimensione oggi la foresta assuma un ruolo fondamentale. Come anche fu forte il contributo del Serpieri sul tema delle acque".

"Io credo che oggi più che mai - ha concluso Giansanti - l'interazione uomo, acqua, natura, impresa, sia un qualcosa su cui le imprese e Confagricoltura devono confrontarsi con il governo per costruire l'Italia che verrà perché la più grande responsabilità che abbiamo è di garantire sicurezza alimentare e preservare le risorse naturali".