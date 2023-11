Giani: su Firenze o si trova sintesi unitaria o saranno primarie

Milano, 2 nov. (askanews) - "C'è Cecilia Del Re, si parla di Sara Funaro, altra bravissima amministratrice lei più impegnata sul piano del sociale, della scuola, del lavoro, e poi vediamo quali sono. Sulla base delle candidate e dei candidati verificheremo se ci sono le condizioni di una sintesi unitaria." Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta il lancio della candidatura a sindaco di Firenze dell'ex assessore comunale, Cecilia Del Re, che continua a chiedere al Pd le primarie.

"Vedremo se ci sono le condizioni di una sintesi unitaria che veda impegnata una come sindaco, altri come assessori o nel ruolo di una squadra. Sono d'accordo col sindaco Nardella -aggiunge Giani- se c'è la possibilità di raggiungere una sintesi unitaria, è bene perseguirla, per evitare quelle lacerazioni che le primarie tante volte si portano dietro. Se quelle condizioni non ci sono, allora viviamo con serenità le primarie".

Giani ricorda una recente foto in cui abbraccia Del Re e Funaro: "ricordiamoci che l'obiettivo sono in nostri valori, i nostri programmi. Cerchiamo di vivere le primarie con spirito costruttivo, per cui diverse persone e diversi programmi trovano una sintesi e si proiettano con più forza verso l'elettorato", conclude Giani.