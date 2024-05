Giani: per sanità Toscana cruciale pronuncia Consulta su payback

Firenze, 6 mag. (askanews) - "Sarà un passaggio fondamentale quello del 22 maggio, quando la norma sui dispositivi sanitari che avrebbe significato 420 milioni di euro per la Toscana, col riconoscimento del payback, sarà giudicata dalla Corte Costituzionale. Dalla pronuncia della Consulta dipenderanno anche le risorse che potremo avere e quindi come impostare il bilancio e la manovra del prossimo anno". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in conferenza stampa nella sede del Pd regionale toscano a Firenze.

La Corte Costituzionale ha fissato l'udienza pubblica di discussione dei ricorsi rimessi dal Tar alla sua attenzione, al 22 maggio 2024. La Corte dovrà chiarire se le imprese fornitrici dovranno pagare per gli sforamenti del tetto di spesa per gli anni 2015-2018.