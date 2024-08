Giampaolo Morelli sfida Lambert l'immortale in "Falla girare 2"

Roma, 26 ago. (askanews) - Cosa può succedere ad un influencer se, da un giorno all'altro, Internet sparisce completamente? Nel suo terzo film da regista "Falla girare 2 - Offline" Giampaolo Morelli si diverte a immaginare una nuova vita per un tipo che dei social ha fatto il cardine della propria vita. La commedia, appena arrivata su Prime Video, è il sequel di "Falla girare", ed è già balzata al primo posto dei film più visti in Italia sulla piattaforma streaming. Il protagonista è sempre Natan, influencer-filosofo, che questa volta intraprende un'avventura con una banda improbabile per riattivare Internet nel mondo. "Lo troviamo all'inizio di questo secondo capitolo a fare il commesso in un grande magazzino dove vende gonfiatori, praticamente. - ha spiegato il regista - La riflessione è: quanto saremmo in grado di rimanere senza Internet e tornare e trovarci catapultati negli anni Novanta?".

La disperata ricerca della vita online porta Natan e la sua sgangherata banda al centro di un'avventura d'azione, tra hacker, complotti di potere, traffici internazionali, trasformando il film in un perfetto mix tra comicità e action. "Quando raramente vedo in qualche commedia un po' di action è sempre molto tirata via, è sempre fatta che non ci credi un po' più di tanto. Io cerco di affrontare il genere sposandolo pienamente" ha affermato Morelli.

In questa avventura al fianco di Natan c'è sempre il fratello Arturo, interpretato da Giovanni Esposito, e i due Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo. Mentre a capo degli hacker troviamo Désirée Popper, guidata dal cattivissimo Christopher Lambert. "Io vedevo Christopher Lambert come l'Immortale e trovarmi con lui, anche se con un bastone per fare i selfie a fare a spadate è un sogno" ha concluso il resgista.