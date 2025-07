Giacomo Lariccia feat. Noa e Mira Awad cantano la pace e la solidarietà

Milano, 10 lug. (askanews) - Un brano intenso, poetico e di forte impatto emotivo. "Candela nell'oscurità" è il nuovo singolo di Giacomo Lariccia feat. Noa & Mira Awad. Il cantautore ha voluto tradurre in italiano Think of others, un brano di Mira Awad che ha messo in musica una poesia di M. Darwish, il più importante poeta palestinese.

"È un testo molto bello, una poesia molto bella che si svolge tutta con un invito in seconda persona a pensare agli altri quando ti svegli la mattina, quando ti prepari a mangiare, quando versi l'acqua nel bicchiere, quando vai a dormire. Però termina con un invito in prima persona. Io vorrei essere una candela nell'oscurità. E veramente trovo che siano delle parole molto forti e trovo anche che la musica di Mira ha una carica emotiva enorme. È stato il motivo per cui ho deciso di tradurre questo pezzo. Il fatto che poi viene cantato in italiano, arabo ed ebraico è ancora più importante, perché si aggiunge al messaggio poetico meraviglioso anche un messaggio politico: non esiste altra soluzione fra il fiume e il mare che la coesistenza pacifica di questi due popoli, queste due lingue, di queste due culture".

Noa e Mira Awad si sono esibite insieme sul palco del Festival di Sanremo e con il brano di Giacomo Lariccia lanciano un proposta di coesistenza, di umanesimo, di solidarietà. Un invito a provare ad essere, ciascuno nella propria vita, una candela che illumina le oscurità del mondo.