Roma, 15 mar. (askanews) - Gerusalemme blindata. Le forze di sicurezza israeliane sorvegliano i fedeli musulmani che arrivano alla Porta di Damasco per recarsi alla Moschea di Al-Aqsa, per la prima preghiera del venerdì dall'inizio del Ramadan nella Città Vecchia.

Si temono disordini in quello che è il mese sacro per i musulmani, quest'anno sotto i bombardamenti e gli attacchi per il conflitto tra Israele e Hamas e l'accordo per un cessate il fuoco ancora lontano.