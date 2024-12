Germania, Steinmeier scioglie il Parlamento: elezioni il 23 febbraio

Berlino 27 dic. (askanews) - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha sciolto il Parlamento e ha confermato la data del 23 febbraio 2025 per le elezioni in Germania, in seguito alla caduta del governo di Olaf Scholz il mese scorso.

La coalizione dell'ex Cancelliere non ha retto alle divergenze interne sul come rilanciare l'economia tedesca e il recente attentato a un mercatino di Natale ha riacceso il dibattito su sicurezza e immigrazione.

Steinmeier ha sottolineato la necessità di "stabilità politica" e ha fatto appello affinché la campagna elettorale sia "condotta con rispetto e decenza". "L'odio e la violenza non devono trovare spazio in questa campagna elettorale, né la denigrazione o l'intimidazione... tutto questo è veleno per la democrazia", ha detto.