Germania, sopravvissuta Shoah: belle le piazze contro estrema destra

Berlino, 31 gen. (askanews) - A una cerimonia di commemorazione al Bundestag, la sopravvissuta all'Olocausto Eva Szepesi, 91 anni, ha elogiato le proteste di massa contro l'estrema destra in Germania, affermando tuttavia che è necessaria un'azione più forte contro il ritorno dell'anti-semitismo.

"Mi spaventa che i partiti di estrema destra vengano rieletti. Non devono tornare così forti da minacciare la nostra democrazia", ha affermato nel suo intervento davanti al Parlamento tedesco.

"Mi sento protetta dalla nostra democrazia. Per ora. Ma mi preoccupa molto e sono triste nel vedere cosa accade nelle strade, la predisposizione alla violenza, l'odio per gli ebrei, l'odio per gli esseri umani. Perché tutte le persone non difendono la nostra meravigliosa costituzione e la nostra democrazia, quella in cui viviamo?".

"È meraviglioso che così tante persone siano andate in piazza nelle ultime settimane per manifestare contro l'estrema destra. Spero tuttavia che questi manifestanti anche tra conoscenti e sul posto di lavoro contestino ad alta voce le dichiarazioni disumane e anti-semite".

"Sono grata per le persone che anche senza tante parole per noi ebrei c'erano dopo il 7 ottobre. Ma perché così poche? Dico sempre alla gente con cui parlo: voi non avete colpa per ciò che è accaduto. Ma avete la responsabilità per ciò che accade ora".