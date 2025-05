Germania: i dazi Usa non aiutano nessuno, tutti i mercati soffrono

Berlino, 23 mag. (askanews) - L'aumento dei dazi statunitensi sulle importazioni dall'Unione europea, minacciato dal Presidente Donald Trump, "non aiuta nessuno", ha dichiarato il Ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, intervenendo a una conferenza stampa a Berlino con il Ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar. "Portano solo problemi allo sviluppo economico di entrambi i mercati, ed è per questo che continuiamo a concentrarci sui negoziati e a sostenere la Commissione europea nella difesa dell'Europa e del mercato europeo, esercitando al contempo un potere persuasivo in America", ha aggiunto Wadephul.