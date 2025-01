Germania, Alice Weidel eletta candidata cancelliera per l'AfD

Riesa (Sassonia), 11 gen. (askanews) - In migliaia si sono riuniti a Riesa in Sassonia per contestare il congresso del partito di estrema destra AfD, che ha scelto Alice Weidel come sua candidata cancelliera per le elezioni del prossimo 23 febbraio in Germania.

Sono venuti da tutte le parti del paese a contestare l'esistenza stessa di Alternative fur Deutschland, fra canti, balli e proteste antifasciste.

Dana è arrivata da Dresda. "Non capiamo il diritto stesso a candidarsi di un partito con una base radicata nell'estremismo di destra" dice. "Per noi è incomprensibile. In una democrazia, un partito che include dei nazisti, perché si devono poter presentare al mondo? Perché hanno diritto di esistere? Con la nostra storia proprio non lo capiamo".

Dorothea fa parte di un movimento che si chiama "Nonne contro la destra". "L'AfD", ripete, "è la rovina della Germania, la rovina senza scampo"

Alternative fur Deutschland, Alternativa per la Germania, secondo i sondaggi sfiora il 20%. Favoriti alle elezioni di febbraio sono i cristiano democratici della CDU e la grande questione è se in caso di necessità potrebbero allearsi con l'estrema destra.

Alice Weidel, 45 anni, è stata eletta candidata cancelliera per alzata di mano, all'unanimità. "Volete sapere che cosa succederà qui quando saremo noi a remare?" ha detto Weidel. "Chiuderemo i gender studies e cacceremo i professori!". Poi ha promesso un "rimpatrio in grande stile per quelli che non hanno diritto di restare". Infine, un ringraziamento a Elon Musk "che mette in onda in streaming il nostro congresso, in modo che tutti possano vedere quali politiche facciamo. Noi siamo per la libertà di espressione". Il miliardario alleato di Donald Trump recentemente ha detto che solo l'AfD può salvare la Germania.