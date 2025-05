Germania, a processo tre presunte spie russo-tedesche

Monaco, 20 mag. (askanews) - Si apre a Monaco di Baviera il processo a tre cittadini russo-tedeschi sospettati di aver passato informazioni a Mosca e di aver pianificato atti di sabotaggio volti a fornire aiuti a Kiev, mentre la Germania è scossa da numerosi casi di spionaggio dopo l'invasione dell'Ucraina.

In aula Dieter S., accompagnato in tribunale dagli agenti di polizia: l'accusa lo descrive come il capobanda, avendo scambiato informazioni con una persona legata ai servizi segreti russi per diversi mesi, a partire da ottobre 2023, in vista di possibili azioni di sabotaggio sul territorio tedesco. Nelle immagini anche Alex D. e Alexander J., entrambi con i loro legali, accusati di aver aiutato Dieter S. al più tardi da marzo 2024 a spiare vari potenziali obiettivi.