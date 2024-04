Geoparchi Unesco, Amorfini coordinatrice comitato nazionale

Roma, 4 apr. (askanews) - Si è riunito questa mattina, a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi, il comitato nazionale degli Unesco Global Geoparcks. Tra i punti in discussione, oltre l'elezione del nuovo coordinatore nazionale, che ha visto nella figura di Alessia Amorfini funzionaria del Parco Regionale delle Alpi Apuane Geopark, unanime sostegno, la celebrazione del ventennale della GGN che si terrà presso il Geoparco delle Madonie con un evento che vedrà la Partecipazione del presidente mondiale dei Geoparchi unesco prof. Nickolas Zouros, così come piena adesione all'Evento proposto dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia che si terrà a Gravina di Puglia a fine giugno 2024. Vengono confermate, dalla neoeletta, le azioni volte a promuovere le attività di incrementazione delle politiche di tutela del patrimonio geologico e del geoturismo, l'organizzazione di eventi formativi e divulgativi per lo scambio di buone pratiche di educazione ambientale e sviluppo sostenibile. "Il Consiglio Nazionale dei Geologi continuerà a dare attivamente il suo contributo per sostenere queste iniziative che ritiene fondamentali per la valorizzazione della cultura geologica" - lo ha dichiarato Valentina Casolini, membro del comitato e consigliere CNG.

La riunione ha inoltre ospitato fra gli altri il primo segretario all'ambasciata UNESCO, Giulio De Federico, il quale ha esaltato l'eccellente lavoro portato avanti dal Comitato e ha spronato tutti affinché si possa collaborare e supportare nuove candidature di parchi a Geoparchi. La volontà di fare rete, di scambio culturale e di valorizzazione della geodiversita sono emerse anche da parte di Federparchi e del Ministero della Cultura.

"Continueremo a lavorare tutti insieme per rafforzare l'identità della rete dei geoparchi alo fine di valorizzare l'eccezionale patrimonio geologico del nostro paese - lo ha dichiarato la coordinatrice Alessia Amorfini - Sono tante le sfide che ci attendo all'orizzonte, partendo proprio dal 2024 dove ci attenderà la celebrazione del ventennale della nascita della rete mondiale del geoparchi Unesco. Stiamo sempre più acquisendo la consapevolezza che gli strumenti gestionali innovativi, la geoconservazione le attività didattiche messe in campo dai geoparchi italiani nella loro quotidianità, possono certamente costituire un avvio verso un percorso di sviluppo sostenibile conformi agli obiettivi dell'Agenda 2030."