GBC Italia-Sogesid, Stravato: diffondere sostenibilità in PA

Roma, 28 giu. (askanews) - Firmato l'accordo tra Sogesid SpA, la Società di ingegneria delle Amministrazioni centrali dello Stato e Green Building Council Italia - Associazione che fa parte del World GBC, la rete internazionale dei GBC presenti in ottanta Paesi, e partner di USGBC.

"Siamo orgogliosi di firmare questo accordo con Green Building Council Italia, un passo fondamentale per diffondere la sostenibilità nelle pubbliche amministrazioni", ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Sogesid Errico Stravato, "Puntiamo ad integrare competenze pubbliche e private per promuovere pratiche di edilizia sostenibile, contribuendo alla rigenerazione urbana. Crediamo che questa collaborazione possa sviluppare soluzioni innovative per affrontare le sfide climatiche e migliorare la qualità della vita. Sogesid è determinata a sostenere le amministrazioni pubbliche nell'adozione di approcci sostenibili, favorendo il dialogo tra settore e ricerca. Questo accordo avvia un percorso condiviso verso un futuro sostenibile e centrato sul benessere delle persone."