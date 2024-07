Roma, 20 lug. (askanews) - Il secondo matchmaking B2B di GBC Italia ha rappresentato una opportunità d'incontro per gli attori chiave della sostenibilità nella filiera immobiliare e delle costruzioni, per condividere idee e generare energie. Lo spiega il presidente di GBC Italia Fabrizio Capaccioli, evidenziando come l'obiettivo sia quello di "mettere a fattor comune le esperienze dei soci".