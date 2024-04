Gb, Sunak: i primi voli per il Ruanda partiranno in 10-12 settimane

Londra, 22 apr. (askanews) - Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha promesso che i voli di deportazione dei richiedenti asilo verso il Ruanda inizieranno tra "10-12 settimane", mentre il piano entra nella sua fase finale in Parlamento.

"L'unico modo per fermare i barconi è eliminare l'incentivo a venire, rendendo chiaro che chi arriva qui illegalmente non potrà restare", ha dichiarato Sunak in una conferenza stampa a Downing Street, poche ore prima che il Parlamento approvi la controversa proposta. "Siamo pronti, i piani sono pronti e questi voli partiranno, qualunque cosa accada", ha detto, affermando che è essenziale per scoraggiare il numero record di richiedenti asilo che dalla Francia attraversano la Manica per raggiungere la Gran Bretagna a bordo di piccole imbarcazioni e ne ha fatto un pilastro fondamentale della campagna elettorale del suo partito conservatore.