Gb, il leader del Labour fa campagna elettorale in un supermercato

Roma, 19 giu. (askanews) - Il leader laburista britannico Keir Starmer fa campagna elettorale in un supermercato a Swindon, nel sud-ovest dell'Inghilterra, in vista delle elezioni del 4 luglio, affermando che il suo partito è concentrato sulla crescita economica nel Regno Unito.

"Il nostro focus è sulla crescita. Questo è stato l'ingrediente mancante negli ultimi 14 anni. È stato un po' l'ingrediente mancante anche in questa campagna perché non parliamo abbastanza di come far crescere l'economia e creare ricchezza. Questa è la questione cruciale e più importante ed è per questo che siamo completamente concentrati su di essa".