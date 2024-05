Milano, 2 mag. (askanews) - Si sta espandendo a macchia d'olio in tutto il mondo il movimento studentsco per la causa palestinese. Gli studenti della scuola superiore di giornalismo (ESJ) di Lille hanno occupato l'istituto. "Era importante per noi, come studenti in generale, e non solo per gli studenti di Sciences Po, mobilitarci perché è un'ingiustizia totale", ha spiegato uno studente.