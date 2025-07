Gaza, Pizzaballa e Teofilo: silenzio è tradimento della coscienza

Gerusalemme, 22 lug. (askanews) - Il patriarca di Gerusalemme dei latini, cardinale Pierbattista Pizzaballa, e del patriarca ortodosso di Gerusalemme, Teofilo III, di ritorno dalla visita presso la comunità cristiana di Gaza dopo il bombardamento sulla chiesa cattolica della Sacra Famiglia, giovedì scorso hanno incontrato la stampa per riferire degli esiti del loro breve viaggio e hanno denunciato la situazione drammatica nella striscia.

"Il silenzio di fronte alla sofferenza è un tradimento della coscienza", afferma il Patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, Teofilo III. "non siamo contro Israele. Non siamo contro il popolo ebraico. Ma dobbiamo dire con franchezza e chiarezza che questa politica del governo israeliano a Gaza è inaccettabile. E moralmente non possiamo giustificarla", ha detto Pizzaballa.