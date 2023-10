Gaza, Netanyahu: il mondo sa la verità sull'ospedale di Gaza

Tel Aviv, 19 ott. (askanews) - "Ho ordinato alla nostra direzione nazionale della diplomazia pubblica e all'IDF di diffondere la prova concreta che è stata il Jihad islamico e, oggi, il mondo conosce la verità. La sentirà anche dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". È quanto ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, al termine dell'incontro con il presidente americano, Joe Biden.

"A fronte della richiesta del presidente Biden, Israele non ostacolerà le forniture umanitarie provenienti dall'Egitto, finché si tratterà solo di cibo, acqua e medicine per la popolazione civile che si trova nel sud della Striscia di Gaza o che si trasferisce lì e finché queste forniture non arrivano ad Hamas. Qualsiasi fornitura ad Hamas sarà impedita", ha concluso Benjamin Netanyahu.