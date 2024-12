Gaza, ministero della Sanità: Israele ha bruciato tutti gli ospedali

Roma, 28 dic. (askanews) - Maher Shamiya, viceministro della Sanità della Striscia di Gaza, gestito da Hamas, durante un incontro con la stampa a Gaza City ha detto che sono state distrutte tutte le strutture dell'ospedale Kamal Adwan e 350 persone sono state costrette a lasciare la struttura.

L'esercito israeliano ha riferito di aver lanciato un'operazione contro i militanti di Hamas nei pressi di uno degli ultimi ospedali funzionanti della Striscia di Gaza settentrionale, a Beit Lahia, sostenendo che la struttura era diventata "una roccaforte chiave per le organizzazioni terroristiche e continua a essere usata come nascondiglio per gli operatori terroristici".

"Possiamo confermare che le forze di occupazione hanno bruciato tutte le strutture dell'ospedale Kamal Adwan come l'edificio di manutenzione, il laboratorio centrale, il reparto operativo e gli interi magazzini dell'ospedale oltre a distruggere i generatori elettrici, la stazione di ossigeno, le stazioni di desalinizzazione e il reparto di dialisi renale" ha riferito il viceministro della Sanità. "Chiediamo alla comunità internazionale e alle organizzazioni umanitarie di intervenire immediatamente per fermare queste gravi violazioni contro le strutture sanitarie" ha aggiunto.