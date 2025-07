Gaza, Meloni: nessuna azione militare giustifica attacchi a civili

Roma, 23 lug. (askanews) - "Ci siamo soffermati sui conflitti in atto, la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Ribadisco che la situazione a Gaza è drammatica, nessuna azione militare può giustificare gli attacchi ai civili. Siamo tutti impegnati perché cessino le ostilità e perché possa riprendere il processo per la prospettiva dei due Stati".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni con il presidente Abdelmadjid Tebboune al termine del vertice intergovernativo Italia-Algeria.