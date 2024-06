Gaza, l'impatto di un missile israeliano su un edificio a Khan Younis

Roma, 21 giu. (askanews) - Nelle immagini, il momento in cui un missile israeliano ha colpito un edificio a Khan Younis nella Striscia di Gazala sera del 20 giugno. L'edificio, riporta la AFP, si trovava a fianco dell'ospedale Al-Nasser. La guerra di Israele contro Hamas nella Striscia prosegue ormai dall'8 ottobre 2023, all'indomani dell'attacco di Hamas in terra israeliana che ha ucciso 1.200 persone circa e ne ha tratte in ostaggio altre centinaia. In questi oltre otto mesi, sono morti più di 37mila palestinesi e quasi l'intera popolazione della Striscia - due milioni di persone - è stata sfollata in un'altra zona del territorio. Gli attacchi israeliani continuano a concentrarsi a sud attorno alla città di Rafah.