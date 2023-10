Gaza, aperto (e subito richiuso) il valico di Rafah per la consegna degli aiuti

Rafah, 21 ott. (askanews) - Il valico di Rafah, al confine tra Egitto e Striscia di Gaza, è stato temporaneamennte aperto sabato 21 ottobre 2023 per consentire il transito di 20 camion carichi di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza.

Hamas, in una nota, ha precisato che "il convoglio trasporta medicinali, forniture mediche e una quantità limitata di scorte alimentari (prodotti in scatola)".

Il valico, in ogni caso, è stato chiuso subito dopo il transito dei camion. Il direttore del Programma alimentare

mondiale (Pam) ha lanciato un appello sui social network perchè sia garantito un "accesso umanitario immediato, sicuro e duraturo" per la Striscia di Gaza.

"Gli operatori umanitari - ha detto - devono poter far entrare gli aiuti e devono essere in grado di distribuirli in sicurezza. Dobbiamo

agire ora o il mondo starà a guardare mentre Gaza muore di fame".