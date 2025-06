Gasparri: il Parlamento nomini cda Rai. Correggiamo riforma sbagliata

Roma, 4 giu. (askanews) - "Forza Italia propone che tutto il consiglio di amministrazione della Rai sia eletto dal Parlamento: tre componenti dalla Camera e tre dal Senato. Mentre il settimo consigliere viene scelto dal personale di viale Mazzini. In questo modo si elimina l'incidenza del governo sul cda della Rai".

Così il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, dopo aver presentato a Palazzo Madama, con Roberto Rosso, capogruppo di FI in commissione Vigilanza Rai, il disegno di legge relativo al sistema radiotelevisivo, dal titolo: "Tra l'Italia e l'Europa. Le nuove norme per il sistema radiotelevisivo".

"Il Parlamento è la sede della democrazia e del pluralismo e i Parlamenti cambiano nel corso delle epoche secondo le volontà dei cittadini. Questo ddl è un modo per rispettare i principi dello European Media Freedom Act e per correggere la riforma sbagliata fatta dal Pd e dalla sinistra, che affidò al governo la nomina dell'amministratore delegato", ha aggiunto Gasparri, sottolineando che "in basa alla nostra proposta l'ad verrebbe eletto dal cda tra i membri eletti dal Parlamento".

È stata "la sinistra ad aver creato la presunta subalternità della Rai al governo e oggi la sinistra strepita, ma siamo abituati a vedere la sinistra che prima fa delle cose e poi urla all'errore che nasce da loro proposte" ha aggiunto Gasparri.