Gaeta punta alla vittoria come Capitale della Cultura 2026

Roma, 5 mar. (askanews) - Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha presentato la candidatura a Roma evidenziando l'importanza del progetto di sviluppo territoriale basato sul blu come paradigma di positività per l'uomo; una presentazione a braccio, con totale padronanza dei temi, molti, a supporto di una candidatura coinvolgente. Come confermato ai microfoni di askanews. L'inizio del programma per Gaeta come Capitale della Cultura è previsto per il 18 aprile 2026 a Ventotene durante le celebrazioni della Ceca (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio). Saranno proposti sessanta progetti culturali, inclusa l'inaugurazione di un museo dell'Unità d'Italia e progetti come Favole di Luce e il Campus delle tecnologie del mare. Già ad ottobre di quest'anno nasce Gaeta città d'Arte permanente, che già mira alla ribalta internazionale, con Caravaggio, Botticelli, Mitoraj. Quindi più che pronti per il 2026. La candidatura conta su 133 partner tra enti e fondazioni locali e nazionali, e tutti i 25 sindaci erano presenti a supportare la squadra a guida del progetto di candidatura.