G7, Scholz: "Accordo storico" per aiutare Kiev

Borgo Egnazia (Br) , 13 giu. (askanews) - In un punto stampa a margine del vertice del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accolto con favore l'accordo "storico" siglato al vertice del G7 sull'utilizzo degli asset russi congelati per aiutare Kiev. "A questo proposito - ha detto Scholz - quello che viene fatto qui oggi è certamente un passo storico e una decisione storica. Ora si tratterà di creare i presupposti tecnici per l'attuazione nel più breve tempo possibile. Ma sono felice che gli sforzi compiuti nelle ultime settimane e negli ultimi mesi abbiano dato i loro frutti".