Roma, 14 giu. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato Papa Francesco a margine della sua visita in Italia per il vertice del G7 in Puglia. Nelle immagini la stretta di mano prima dell'intervento del Pontefice davanti ai leader.

"Abbiamo discusso delle conseguenze dell'aggressione russa all'Ucraina, del terrorismo aereo russo e della difficile situazione del settore energetico... e delle aspettative del vertice globale della pace", ha poi dichiarato Zelensky.