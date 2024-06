Fueling Tomorrow, presente Ecomotive Solutions

Roma, 12 giu. (askanews) - Roberto Roasio, Business Development Manager di Ecomotive Solutions, presenta la partecipazione dell'azienda a Bologna per la nuova edizione di Fueling Tomorrow, dal 9 all'11 ottobre. In particolare nell'area tematica CH4 + BIOCH4, parlando di quelle che sono le tecnologie del gruppo, che si occupa ormai da più di 15 anni di trasporto con biocombustibili.

"Il biometano - spiega Roasio - per noi è ormai un prodotto di casa, sia biometano compresso che biometano liquido, e le nostre tecnologie permettono di utilizzarlo su diversi veicoli, su mezzi di trasporto di tutti i tipi, da quelli stradali a quelli ferroviari e anche per la power generation. Quindi questo biocombustibile sarà sicuramente una risposta per rinnovare quelle che sono le proposte del Green New Deal, che dobbiamo riportare verso quella che è una transizione sostenibile, una circolarità, qualcosa che possa essere riprodotto facilmente a costi accettabili. Quindi parlare di biometano sarà sicuramente qualcosa che permetterà di aggiungere un'ipotesi a quelle che sono le possibilità del trasporto sostenibile. Sarà importante esserci a questa manifestazione, perché parleremo appunto di come interpretiamo la transizione connessa ai biocombustibili e connessa all'ecologia che deve andare d'accordo con l'economia".