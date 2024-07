Fueling Tomorrow, Blu Mobility annuncia la sua partecipazione

Roma, 29 lug. (askanews) - "La fiera si terrà a Bologna dal 9 all'11 di ottobre e sarà per noi un'importante occasione per illustrarvi la nuova strategia di Blu Mobility. Vi anticipo che la Blu Card, oltre a permettere l'erogazione di GNL, BioGNL e Metano, è già attiva per altri prodotti e servizi sostenibili, quali l'AdBlue, l'HVO e altri servizi dedicati al mondo truck. La nostra strategia di fatto sta evolvendo, ma la nostra mission rimane sempre la stessa, ovvero promuovere carburanti alternativi ed ecosostenibili ed essere al fianco dei trasportatori durante questa transizione energetica. Grazie a Fueling Tomorrow avremo l'opportunità di incontrare i nostri clienti e i nostri fornitori, ma speriamo questa possa rappresentare anche un'occasione per incontrare nuovi collaboratori e instaurare nuove partnership". Lo dichiara Sara Pierro, Responsabile Marketing e Vendite in Blu Mobility.