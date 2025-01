Fresco di 3 nomination agli Oscar arriva "Io sono ancora qui"

Roma, 24 gen. (askanews) - Una clip in anteprima di "Io sono ancora qui" (I'm Still Here) di Walter Salles che ha appena conquistato tre nomination agli Oscar come Miglior film, Miglior attrice protagonista (Fernanda Torres), e Miglior film internazionale.

Il film del regista brasiliano arriva nelle sale italiane dal 30 gennaio dopo aver conquistato numerosi riconoscimenti come il premio per la miglior sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia e il Golden Globe per la migliore interpretazione femminile, sempre a Fernanda Torres.

Ambientato a Rio de Janeiro nel 1971, racconta il Brasile durante la dittatura militare. La famiglia Paiva vive nell'unico modo possibile per resistere al clima di oppressione che aleggia sul Paese: con allegria e affetto, condividendo la quotidianità con amici e parenti. Un giorno, i Paiva si ritrovano vittime di un'azione violenta e arbitraria da parte del governo: Eunice (Fernanda Torres) resta d'improvviso senza suo marito Rubens (Selton Mello), sola e con cinque figli, costretta a reinventarsi per proteggere i suoi cari e disegnare un futuro diverso da quello che la società le prospetta.

Tratto dalla vera storia di Marcelo Rubens Paiva e dal suo romanzo "Sono ancora qui", racconta una parte di storia del Brasile tuttora nascosta e la toccante storia di una donna che non si è mai arresa.