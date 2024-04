Frattasi: nessuna notizia su cyber attacchi per le elezioni in Italia e in Ue

Roma, 24 apr. (askanews) - "Non ho precise notizie, e non credo ce ne siano, riguardo a un incremento degli attacchi DDos in relazione al prossimo voto in Italia e in Europa". Lo ha detto il prefetto Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), presentando a Palazzo Chigi la Relazione annuale al Parlamento dell'Agenzia.

"Si tratta di un settore - ha spiegato - che stiamo seguendo anche per un altro verso perché ho avuto delle interlocuzioni recenti con il Ministero dell'Interno per sensibilizzare le postazioni elettorali che saranno interessate dal voto prossimo ad avere particolare attenzione all'uso dei sistemi digitali per la raccolta dei risultati elettorali e quindi per far in modo che tutta la macchina elettorale abbia una funzionalità adeguata anche dal punto di vista digitale, per evitare manomissioni anche involontarie dovute al fattore umano", ha concluso Frattasi.