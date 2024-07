Parigi, 1 lug. (askanews) - Il leader francese dell'estrema sinistra Jean-Luc Melenchon afferma che il suo partito ritirerà i candidati nelle circoscrizioni in cui è arrivato terzo e dove il partito di estrema destra RN è in testa in vista del secondo turno delle elezioni legislative. "La nostra consegna è chiara: non un voto, non un seggio in più per il Rassemblement National".