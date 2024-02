Francia, la mucca Oreillette arriva al Salon de l'Agriculture

Versailles, 23 feb. (askanews) - La mucca normanna Oreillette è arrivata al Salon de l'Agriculture a Versailles, in Francia, accompagnata dall'allevatore Francois Foucault, alla vigilia dell'apertura ufficiale della rassegna, che quest'anno è particolarmente importante per via delle proteste di agricoltori e allevatori che stanno dilagando in Europa.

Il Salone dell'Agricultura, si svolgerà dal 24 febbraio al 3 marzo 2024 presso il centro espositivo Porte de Versailles e, come da tradizione, una mucca è stata nominata "musa ispiratrice" dell'edizione.

Oreillette, una mucca normanna di cinque anni, è un simbolo ed è stata riprodotta su manifesti, biglietti d'ingresso e social network. Accolta come una star, ha fatto un giro dei padiglioni prima dell'inizio del salone.