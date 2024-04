Francia, governo: "Nessuna minaccia provata per PSG-Barcellona"

Parigi, 10 apr. (askanews) - Nessuna "minaccia provata" di attacchi terroristici in occasione della partita di Champions League Paris Saint-Germain - Barcellona, che si terrà in serata allo Stadio Parco dei Principi della capitale francese. A dirlo è la portavoce del governo d'Oltralpe, Prisca Thevenot, rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa. L'allerta terrorismo in Francia è stata aumentata dal governo al livello di "emergenza" lo scorso 25 marzo, a seguito dell'attacco terroristico a Mosca dello scorso 22 marzo, rivendicato dall'Isis e che ha provocato una strage con almeno 144 persone uccise da un commando di terroristi originari del Tagikistan . Tehevenot ha aggiunto che, in ogni caso, il governo resta costantemente "cauto e responsabile" nella gestione della minaccia terroristica.