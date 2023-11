Fra Hamas e soldati israeliani a Gaza è già guerra aperta sul terreno

Roma, 3 nov. (askanews) - Non è ancora un'offensiva su larga scala, ma la "campagna di terra" di Israele nella Striscia di Gaza prende forma gradualmente e i combattimenti terrestri si intensificano giorno dopo giorno. Da oltre una settimana lo Stato ebraico ha eseguito operazioni notturne mirate di incursori dei reparti speciali, ma nelle ultime ore i combattimenti sono diventati anche diurni e sono sempre più frequenti.

A testimoniarlo ora ci sono anche queste immagini, diffuse dalle Forze armate di Israele (Idf), che mostrano dei mezzi di terra israeliani impegnati in operazioni durante il giorno in località non identificate. Altre immagini sono poi state girate all'interno dei carri armati dell'esercito, che ha riferito di aver completato nelle ultime 24 ore l'accerchiamento di Gaza città, che conta mezzo milione di abitanti, che hanno già subito quasi un mese di pesantissimi bombardamenti.

Ma le insidie di un'invasione via terra sono numerose, e fra queste quella del tentacolare sistema di tunnel sotterranei - si parla di centinaia di km - scavati nel tempo da Hamas e usati come rifugi, depositi di armi e beni di contrabbando. Gli israeliani ne hanno già scoperti alcuni, ma Hamas sembra puntare molto su questo dedalo che si estende sotto la città, una vera città sotterranea, ma anche al di fuori, e ha diffuso un video in cui si vede un miliziano uscire da quello che sembrerebbe un tunnel fra gli ulivi in una zona di campagna e mettere una bomba su un carro armato israeliano, per poi fuggire e attaccare ancora il mezzo con un lanciarazzi.

Nel frattempo la guerra via terra è sempre più alle porte della città di Gaza, forse già al suo interno: nelle immagini della città palestinese diffuse oggi dalla France Presse si sentono distintamente spari e urla di quelli che sembrano già combattimenti nelle strade.