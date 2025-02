"Formazione Plastica", lezione di sostenibilità con COREPLA

Pizzo, 18 feb. (askanews) - Incontri formativi rivolti ai più piccoli per sensibilizzare sull'importanza del riciclo e della tutela dell'ambiente: Corepla (Consorzio per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi di plastica) rinnova il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale. E lo fa con "Formazione Plastica", un progetto formativo, partito oggi dalla Calabria e dedicato ai territori e in questa tappa soprattutto ai bambini, cittadini del domani, chiamati ad un utilizzo responsabile e consapevole delle risorse limitate del nostro Pianeta e ad una gestione dei rifiuti da imballaggi che riduca l'impatto sull'ecosistema.

Gli alunni dell'Istituto omnicomprensivo statale di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, hanno assistito ad una vera e propria lezione tenuta da professionisti del settore e finalizzata a informare, sensibilizzare ed educare alla raccolta differenziata.

"Negli ultimi 26 anni, grazie ai nostri progetti scolastici, siamo riusciti a coinvolgere oltre 700.000 studenti, un risultato importante che ci rende orgogliosi e che ci motiva a puntare sempre più in alto" - afferma Giovanni Cassuti, Presidente di Corepla - "con il progetto 'Formazione Plastica', l'obiettivo è di raggiungere i territori in modo più capillare, offrendo una formazione interattiva e coinvolgente. Vogliamo sottolineare non solo l'importanza del riciclo, ma anche il valore sociale ed economico della plastica, una risorsa preziosa che, se gestita correttamente, può rinascere, riducendo l'impatto ambientale e lo spreco di risorse sempre più scarse. Attraverso iniziative come questa, che mirano a coinvolgere attivamente i più piccoli, ma non solo, speriamo di diffondere una cultura della sostenibilità condivisa, duratura e, soprattutto, concreta."

Nel corso della giornata formativa sono state proiettate le presentazioni realizzata dalle illustratrici Agnese Baruzzi ed Eleonora Arosio sul mondo degli imballaggi in plastica Corepla, a dimostrazione del fatto che conferire in maniera corretta i rifiuti significa trasformarli in nuove risorse per il territorio.

"Come Amministrazione Comunale, siamo molto soddisfatti della collaborazione nata con Corepla, sensibilizzare la popolazione, fin da piccoli, è importante per incentivare le buone pratiche per una buona raccolta differenziata" - dichiarano Sergio Pititto, Sindaco di Pizzo e Gioacchino Puglisi, Consigliere comunale con delega all'istruzione.

Grazie al progetto "Formazione Plastica", Corepla prende per mano i più giovani e li accompagna in un percorso virtuoso fatto di consapevolezza. Un percorso che ci consente di guardare al futuro con maggiore ottimismo perché significa lavorare in modo concreto per un mondo più pulito.