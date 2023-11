Fontana replica a Sala: Stia tranquillo, a sanità stiamo già pensando

Roma, 20 nov. (askanews) - "Non c'è motivo di attaccarmi, Sala dovrebbe leggere i giornali e rendersi conto che il problema della sanità non è lombardo ma italiano. Io non ho mai attaccato Sala. Ho detto che bisogna riconoscere che il problema della sicurezza esiste e dobbiamo guardarlo e affrontarlo con determinazione. Alla sanità ci stiamo già pensando, Sala stia tranquillo". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha replicato al sindaco di Milano Giuseppe Sala nella polemica sul problema sicurezza a Milano.

"Io non ho detto di chi sia la responsabilità, ho detto che bisogna riconoscere che il problema sicurezza esiste, per un po di tempo si è fatto finta che il problema non fosse, non è vero, c'è chi vuole gridare al lupo al lupo per spaventare la gente. E invece non è così - ha evidenziato il governatore lombardo a margine della cerimonia di inaugurazione del 161esimo anno accademico del Politecnico di Milano -. Il problema oggettivamente c'è, bisogna seriamente cercare di risolverlo collaborando tutte le forze che possono dare un contributo", ha concluso Fontana.